Автопарк воронежских спасателей пополнили 8 новых машин

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Воронежские спасатели получили ключи от новых автомобилей специализированной техники для пожарных и спасательных подразделений. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Машины пополнят автопарк городских пожарно-спасательных частей. Всего Воронежская область получила два катера и шесть автомобилей – две пожарные цистерны на базе УРАЛ-5557, одну цистерну КАМАЗ-43265, пассажирский автобус КАВЗ-4238-6Х, грузовой автомобиль (самосвал) КАМАЗ-6520-3026012-53.

В декабре управлению лесного хозяйства Воронежской области также передали ключи от новых автомобилей, предназначенных для проведения рейдов. На эти цели из областного бюджета выделили 13,6 млн руб.