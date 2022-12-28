В Воронеже начали поиск подрядчика для подготовки проекта расширения дороги от Отрадного до Урывского

В Воронежской области начали поиск организации-подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги «М «Дон» — поселок Отрадное —Воронеж (ул. Урывского). Начальная максимальная цена контракта — 16,1 млн рублей. Об этом рассказали в облправительстве 28 декабря.

Согласно документу, победителю нужно будет подготовить проект по расширению дороги от поселка Отрадного до улицы Урывского. Напомним, ее планируют сделать четырехполосной. Контракт необходимо выполнить до 15 декабря 2023 года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 17 января. Подрядчика определят 24 января.