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НовостиОбщество28 декабря 2022 12:49

В Воронежской области продлили работу «горячей линии» по вопросам качества и безопасности продуктов

Туда можно будет позвонить с 30 декабря 2022 года до 8 января 2023 года
Юрий КОЗЛОВ

В региональном управлении Роспотребнадзора продлили работу «горячей линии» по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов. Туда теперь можно будет позвонить с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. по бесплатному телефону 8-800-201-05-97 с 9.00 до 18.00.

На этой «горячей линии» можно будет получить консультации специалистов по нормативным требованиям к продуктам, рекомендаций по их выбору, подачи обращения в случае обнаружения просроченного или низкого качества продукта в магазине. Также там дадут подробные сведения о работе портала ГИС ЗПП. На нем размешена информация по фальсифицированным продуктам. А еще специалисты могут предоставить рекомендации по правильному питанию.