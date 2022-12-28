В Воронежской области продлили работу «горячей линии» по вопросам качества и безопасности продуктов

В региональном управлении Роспотребнадзора продлили работу «горячей линии» по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов. Туда теперь можно будет позвонить с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. по бесплатному телефону 8-800-201-05-97 с 9.00 до 18.00.

На этой «горячей линии» можно будет получить консультации специалистов по нормативным требованиям к продуктам, рекомендаций по их выбору, подачи обращения в случае обнаружения просроченного или низкого качества продукта в магазине. Также там дадут подробные сведения о работе портала ГИС ЗПП. На нем размешена информация по фальсифицированным продуктам. А еще специалисты могут предоставить рекомендации по правильному питанию.