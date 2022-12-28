В воронежском облздраве рассказали, как будут работать поликлиники в новогодние праздники

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В региональном департаменте здравоохранения рассказали, как будут работать медицинские учреждения во время новогодних каникул с 31 декабря по 8 января. График работы опубликовало ведомство 29 декабря.

В обычном формате пациентов будут принимать поликлиники в течение четырех дней – 2, 3, 5 и 6 января – с 8.00 до 20.00. 31 декабря и 4 января врачи будут работать в одну смену (08.00-15.00). Выходные - 1, 7 и 8 января.

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно с 31 декабря по 8 января с 8.00 до 22.00. Туда граждане могут обратиться по острой боли.

При этом стационары, травмпункты и службы скорой помощи будут трудиться круглосуточно. Уточнить информацию можно по номерам дежурного департамента здравоохранения на базе областного центра медицины катастроф: 257-97-75 и 257-97-94.

С более подробным график работы медицинских учреждений Воронежской области можно найти здесь.