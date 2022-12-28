В литературном музее для воронежской детворы приготовили новогодние программы

В подразделениях воронежского литературного музея горожан ждут на новогодние мероприятия.

В музее Бунина 2 января пройдет программа с мастер-классом «Литературная зима в музее Бунина», посвященная святкам.

В Здании мещанской управы 2 января на интерактивном занятии «Предметы зимнего быта» расскажут об особенностях досуга крестьян зимой. запланирована игра-викторина «Подбери пару». А 3 января пройдет интерактивное занятие «Мы видим в книге свой маршрут», на котором можно больше узнать о жизни и творчестве Маршака и в игровой форме познакомиться с переводными произведениями писателя. 4 января приглашают на интерактивное занятие «Закулисье детского театра», посвященное роли Самуила Маршака в становлении детского театра. 5 января на интерактивном занятии «Звездою севера явись» ребята узнают о связи Пушкина с Воронежской губернией и пройдут квест по произведениям писателя. 6 января на интерактивном занятии «Добрый свет Рождества» можно будет узнать о рождественских гаданиях на Руси, разгадать тайный шифр и получить волшебные послания из будущего. 8 января пройдет программа «Волшебное зеркало», посвященная сказке «Снежная королева». А на интерактивном занятии «Школьнику на память» покажут предметы ученика советской эпохи.

В Доме Тюриных 3 января пройдет новогодняя игра «Братья-месяцы», посвященная сказке Маршака «Двенадцать месяцев». 4 января состоится новогодний детектив «Исчезновение двенадцати месяцев», который в игровой форме познакомит с произведениями Маршака.

В музее-квартире Мордасовой 4 января на детской программе с мастер-классом «Швейные истории» покажут старинные швейные и ткацкие инструменты, а также интересные сценические костюмы Марии Мордасовой.