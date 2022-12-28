В Воронеже мошенник обманул 21-летнюю девушку на 167 тысяч рублей

Не стоит доверять незнакомцам, предлагающим куда-то переводить ваши деньги под любым предлогом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

21-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию с заявлением о краже 167 тысяч рублей. Девушка рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что на ее расчетный счет покушаются хакеры. Они якобы могут снять с него деньги. И чтобы сохранить сбережения, надо перевести их на «безопасный» счет.

Девушка поверила и перевела 167 тысяч рублей на указанные ей реквизиты. Аферист, конечно, перестал отвечать на звонки.

- Всего 27 декабря в Воронежской области полицейские зарегистрировали шесть сообщений о дистанционных мошенничествах и столько же - о хищениях денег с банковских карт. Общий ущерб, причиненный преступниками, превысил 900 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела, аферистов разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.