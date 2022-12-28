В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности до 30 декабря из-за гололедицы

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области в очередной раз продлили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 30 декабря из-за гололедицы. Такие данные следуют из прогностической карты Гидрометцентра России.

Водителей особенно просят быть внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать дистанцию, поскольку непогода увеличивает риск аварий.

Также в регионе с шести часов вечера 28 декабря подует сильный ветер. Порывы, по прогнозам синоптиков, будут достигать 17 м/c.