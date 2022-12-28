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НовостиОбщество28 декабря 2022 12:11

В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности до 30 декабря из-за гололедицы

Также действует предупреждение в связи с сильным ветром
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области в очередной раз продлили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 30 декабря из-за гололедицы. Такие данные следуют из прогностической карты Гидрометцентра России.

Водителей особенно просят быть внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать дистанцию, поскольку непогода увеличивает риск аварий.

Также в регионе с шести часов вечера 28 декабря подует сильный ветер. Порывы, по прогнозам синоптиков, будут достигать 17 м/c.