В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности до 30 декабря из-за гололедицы

Фото из архива КП
Фото: из архива «КП»
В Воронежской области в очередной раз продлили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 30 декабря из-за гололедицы. Такие данные следуют из прогностической карты Гидрометцентра России.
Водителей особенно просят быть внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать дистанцию, поскольку непогода увеличивает риск аварий.
Также в регионе с шести часов вечера 28 декабря подует сильный ветер. Порывы, по прогнозам синоптиков, будут достигать 17 м/c.