В Воронежской области за год изъяли около 80 тысяч литров контрафактного алкоголя

В регионе за минувший год было изъято почти 80 тысяч литров контрафактной спиртосодержащей продукции на общую сумму более 16 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 28 декабря.

Также правоохранители пресекли более 300 административных правонарушений в области розничной торговли алкогольной продукцией. Выявлено 47 преступлений, когда товар продавали без маркировки, лицензии либо с поддельными специальными марками, ликвидировано четыре подпольных оптовых склада и цеха. 20 человек стали фигурантами уголовных дел.

В ноябре-декабре в субъектах Российской Федерации отмечается увеличение летальных исходов, связанных с отравлением суррогатной алкогольной продукцией. В связи с этим сотрудники управления ЭБиПК ГУ МВД напомнили жителям региона, что в предновогодней суете не стоит забывать о мерах предосторожности.

Первое, на что стоит обратить внимание при покупке алкоголя – это наличие на бутылках акцизных марок. Проверить их подлинность не сложно даже посредством мобильных приложений. Кроме того, при приобретении алкогольных напитков в магазине необходимо обращать внимание на минимальные розничные цены в 2023 году.

А они таковы:

1) Бутылка водки объемом 0,5 литра составляет 261 рубль;

2) Бутылка коньяка того же объема обойдется в 480 рублей.

С 1 января 2023 года цена поднимется до 281 рубля и 517 рублей соответственно. Также полицейские рекомендуют совсем отказаться от покупок алкогольной продукции в местах несанкционированной торговли, а также посредством сети Интернет.