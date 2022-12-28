Воронежские лесники подарили нуждающимся новогодние елки

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Накануне Нового года по многолетней традиции лесники воронежских лесничеств делают подарки малоимущим семьям, а также социальным учреждениям. Так сотрудники Новохоперского, Сомовского, Бобровского и других лесничеств передали елки в местные школы, детские сады и дома культуры. Подарки получили: Бобровский образовательный центр «Лидер» им.А.В.Гордеева, амбулатория в селе Икорец, Воронежский Центр комплексной реабилитации инвалидов «Семь ступеней», училище культуры им.А.С.Суворина, Новохоперская районная больница и другие социальные объекты.

Кроме того, в канун Нового года работники Новохоперского лесничества пожарили машину колотых дров семье вынужденных переселенцев из Донецкой области, проживающих в поселке Варварино. Как сообщил руководитель КУ ВО «Лесная охрана» Дмитрий Колесников, в течение года помощь дровами оказали 22-м многодетным семьям и семьям мобилизованных из Россошанского и Терновского районов.