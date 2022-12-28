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НовостиОбщество28 декабря 2022 10:53

Глава Ленинского района вручил корреспондентам воронежских СМИ благодарственные письма

Сергей Ситников пожелал журналистам успехов в Новом году и заверил в готовности к открытому информационному сотрудничеству
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

27 декабря глава управы Ленинского района Воронежа Сергей Ситников пригласил в гости корреспондентов ведущих СМИ, чтобы поблагодарить их за плодотворное сотрудничество в уходящем году. Сергей Александрович вручил журналистам "Комсомолки", "Берега", "Вести ПК" и "Горком", студии ТНТ "Губерния" и "Радио России" благодарственные письма за профессиональный, объективный и творческий подход в освещении деятельности управы Ленинского района.

Приветствуя гостей, глава района заверил представителей СМИ лично от себя и от сотрудников управы в готовности предоставить любую информацию и быть максимально открытыми к общению.

После торжественной церемонии награждения общение продолжилось в неформальной обстановке, где Сергей Ситников ответил на вопросы корреспондентов и выслушал их пожелания.