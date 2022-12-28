С 1 января у воронежских налогоплательщиков появится единый налоговый счет

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 января 2023 года вступит в силу Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Данным законом введен институт Единого налогового счета, в рамках которого для каждого налогоплательщика консолидируются в единое сальдо расчетов с бюджетом все подлежащие уплате и уплаченные с использованием единого налогового платежа налоги. Что это даст предпринимателям и физлицам, рассказали в УФНС по Воронежской области.

Единый налоговый счет – это новая система учета подлежащих уплате и уплаченных денежных средств в качестве Единого налогового платежа, распределение которого осуществляет Федеральная налоговая служба.

В первую очередь нововведение касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для граждан возможность исполнять все свои налоговые обязанности одним платежом была реализована три года назад. Налоговая служба при поступлении единого налогового платежа самостоятельно распределяет его согласно начисленным суммам. Современные технические возможности Федеральной налоговой службы позволяют распространить подобный механизм на все категории налогоплательщиков.

Множество платежных документов с большим количеством реквизитов, которые приходилось заполнять налогоплательщикам, приводили к ошибкам и поступлению платежей на невыясненные, что в свою очередь влекло справедливые обращения налогоплательщиков и необходимость уточнения платежей налоговыми органами и органами федерального казначейства. Это явилось одной из важных предпосылок для разработки нового института – Единый налоговый счет.

Теперь налогоплательщику вместо разных платежек на отдельные налоги нужно будет перечислять общую сумму на Единый налоговый счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области. Реквизиты, необходимые для заполнения платежек, а также образцы их заполнения размещены на промостранице на сайте ФНС России.

Счет будет вестись отдельно по каждому физическому лицу (индивидуальному предпринимателю) и каждой организации.

Налогоплательщику не потребуется никуда обращаться для открытия Единого налогового счета, все будет сделано автоматически.

Основными преимуществами Единого налогового счета являются:

1) Всего 1 платеж в месяц и только 2 реквизита в платежке (ИНН и сумма платежа) – вместо большого количества платежей. Денежные средства будут перечисляться единым налоговым платежом с указанием только двух изменяемых реквизитов – суммы платежа и ИНН налогоплательщика;

2) 1 срок уплаты в месяц – сумма Единого налогового платежа равна общей сумме обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов;

3) 1 сальдо в целом по ЕНС, что обеспечит понятное и простое состояние расчетов плательщика с бюджетом;

4) 1 день для поручения денежных средств на возврат – имеющееся положительное сальдо у налогоплательщика будет признаваться его деньгами. Поручение на возврат будет направлено в Управление Федерального казначейства не позднее дня, следующего за днем после получения заявления от налогоплательщика;

5) 1 документ взыскания для банка – это будет одно инкассовое поручение на общую сумму неуплаченных налогов;

6) 1 день для снятия блокировки по счету – решение об отмене приостановления операций по счетам будет направлено в банк в день поступления денежных средств, направленных на погашение задолженности.

Введение института Единого налогового счета планируется одновременно с расширением сервисных возможностей Федеральной налоговой службы: онлайн-доступности для плательщиков детализации начислений и уплаты налогов. Таким образом, налогоплательщик будет видеть, сколько именно налогов и взносов ему необходимо заплатить.