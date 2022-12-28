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НовостиОбщество28 декабря 2022 10:16

В Воронежской области с 2023 года в 6 раз снизят тариф на врезку к сетям водоснабжения

Это еще одна мера поддержки для населения и малого бизнеса
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Со следующего года в Воронежской области будет значительно уменьшен тариф на врезку к сетям водоснабжения и водоотведения. Информацию об этом 28 декабря опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Глава региона рассказал, что обсудил новую меру поддержки в ходе встречи с руководителем департамента государственного регулирования тарифов Евгением Бажановым.

- Вместе с Евгением Владимировичем решили ввести еще одну меру для населения и малого бизнеса. С 2023 года снижаем в 6 раз тариф на врезку к сетям водоснабжения и водоотведения (при потреблении до 2,5 кубометра в сутки), - написал он.

И добавил, что компания «РВК-Воронеж» предлагала ставку порядка 12 тысяч рублей, но благодаря этому решению она составит 2 040 рублей.