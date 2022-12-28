Новым начальником воронежского УФСИН назначен Алексей Ашурков из Тамбова

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

В Воронежской области назначили новых руководителей местных структур Федеральной службы исполнения наказаний. Их представили в среду, 28 декабря, губернатору Александру Гусеву. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В режиме видео-конференц-связи директор ФСИН, генерал-полковник Аркадий Гостев представил Гусеву нового начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Воронежской области Алексея Ашуркова. А также руководителя Воронежского института ФСИН. Им стал Владимир Злобин.

В уголовно-исправительной системе Алексей Ашурков начал службу в далеком 1999 году. Ранее он занимал высокую должность в УФСИН по Тамбовской области. В Воронеже он сменил полковника Аркадия Молоканова, который в статусе врио руководил управлением с апреля текущего года.