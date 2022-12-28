Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 9:35

В центре Воронежа построят новый дом не выше девяти этажей

Он появится на улице Революции 1905 года
Олег КУЗНЕЦОВ
Фрагмент проекта нового дома.

Фрагмент проекта нового дома.

Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

На заседании комиссии в региональном отделении Союза архитекторов России рассмотрели проект нового жилого дома на улице Революции 1905 года. В районе нынешних домов №№ 14 и 16 планируют возвести здание с двумя подъездами не выше девяти этажей. Под ним собираются построить подземный паркинг, рассчитанный на 37 машин.

Так может выглядеть подъезд нового здания на улице Революции 1905 года.

Так может выглядеть подъезд нового здания на улице Революции 1905 года.

Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

Автор проекта, член Союза архитекторов России Антон Скупченко пояснил, что дом будет разного уровня этажности. Такую концепцию он предложил в связи с ограничениями, накладываемыми близостью Воронежского радиотелецентра.

Дом построят недалеко от Воронежского радиотелецентра.

Дом построят недалеко от Воронежского радиотелецентра.

Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

Эксперты комиссии отправили проект на доработку. В частности, они указали на необходимость рассмотреть вариант с меньшей масштабностью архитектуры, соответствующей контексту окружающих зданий. А также представить ландшафтно-визуальный анализ проекта. Его планируют снова рассмотреть после доработки на следующем заседании комиссии в январе 2023 года.

Фрагмент проекта нового дома.

Фрагмент проекта нового дома.

Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

На том же заседании комиссии рассмотрели проект строительства модульных офисов возле Никольской церкви. Подробности здесь.