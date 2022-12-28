В центре Воронежа построят новый дом не выше девяти этажей

Фрагмент проекта нового дома. Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

На заседании комиссии в региональном отделении Союза архитекторов России рассмотрели проект нового жилого дома на улице Революции 1905 года. В районе нынешних домов №№ 14 и 16 планируют возвести здание с двумя подъездами не выше девяти этажей. Под ним собираются построить подземный паркинг, рассчитанный на 37 машин.

Так может выглядеть подъезд нового здания на улице Революции 1905 года. Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

Автор проекта, член Союза архитекторов России Антон Скупченко пояснил, что дом будет разного уровня этажности. Такую концепцию он предложил в связи с ограничениями, накладываемыми близостью Воронежского радиотелецентра.

Дом построят недалеко от Воронежского радиотелецентра. Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

Эксперты комиссии отправили проект на доработку. В частности, они указали на необходимость рассмотреть вариант с меньшей масштабностью архитектуры, соответствующей контексту окружающих зданий. А также представить ландшафтно-визуальный анализ проекта. Его планируют снова рассмотреть после доработки на следующем заседании комиссии в январе 2023 года.

Фрагмент проекта нового дома. Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

На том же заседании комиссии рассмотрели проект строительства модульных офисов возле Никольской церкви. Подробности здесь.