ГИБДД устроит «охоту» на пьяных водителей в Воронеже перед новогодними праздниками

В преддверии новогодних праздников в Воронеже пройдет акция «Стоп! Контроль». С сегодняшнего дня, 28 декабря, и по 30 декабря сотрудники Госавтоинспекции на дорогах будут массово проверять водителей на предмет управления транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом рассказали в ГУ МВД региона.

Также правоохранители будут пресекать иные противоправные деяния. В пресс-службе регионального главка напомнили о тактике «сплошных» проверок. Сотрудники ГИБДД будут останавливать все автомобили подряд на заранее выбранном участке дороги.

Если от водителя будет исходить запах алкоголя или его поведение покажется инспекторам ГИБДД странным, ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ.