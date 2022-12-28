Полицейский Дед Мороз поздравил воронежских автомобилистов с наступающим праздником

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Традиционно в преддверии Нового года автомобилистов Воронежа поздравили Полицейский Дед Мороз и Снегурочка. Они одаривали подарками водителей вместе с инспекторами ДПС и представителями Федерации автоспорта региона. Акция прошла на улице Кирова рядом с главной новогодней елкой. Об этом сообщили правоохранители 28 декабря.

Автолюбители с радостью принимали поздравления от новогоднего волшебника. Подарки достались и маленьким пассажирам. В мешке у Деда Мороза были заготовлены как сладости, так и автомобильные аксессуары.

При этом сотрудники Госавтоинспекции напоминали автомобилистам несколько простых, но важных правил. Например, об обманчивости зимней погоды, сопровождающейся туманом и наледью. Водителям пожелали прежде всего соблюдать дистанцию, не превышать скорость и самое главное помнить, что соблюдение правил дорожного движения – это залог безопасности самих водителей и их близких.