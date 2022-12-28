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НовостиОбщество28 декабря 2022 8:30

В Воронеже рядом с Никольской церковью собираются построить модульные офисы

Компактные здания не должны нарушать впечатление от объекта культурного наследия федерального значения
Олег КУЗНЕЦОВ
Так будут выглядеть модульные офисы сверху.

Так будут выглядеть модульные офисы сверху.

Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

Рядом с Никольской церковью по адресу: улица Таранченко, 21 могут появиться так называемые офисы-конструкторы. Их проект представил на заседании регионального отделения Союза архитекторов России его автор Сергей Забнин. Он напомнил, что соседство с объектов культурного наследия федерального значения накладывает на строителей большие ограничения. Поэтому архитектор и решил склониться к выбору компактного варианта зданий.

Фрагменты проекта офисов-конструкторов.

Фрагменты проекта офисов-конструкторов.

Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

Эксперты архитектурной комиссии в целом высоко оценили проект. Но дали несколько рекомендаций для его доработки к следующему заседанию. Архитектору Забнину нужно будет представить ландшафтно-визуальный анализ территории, а еще проверить на соответствие действующим нормам отступы от границ земельного участка, выделенного для строительства.

Схема модульных офисов.

Схема модульных офисов.

Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

Ранее предполагали построить по этому адресу трехэтажный многоквартирный дом. Однако из-за соседства с Никольской церковью от этих планов все же решили отказаться.

Компактные здания не будут заслонять вид на Никольскую церковь.

Компактные здания не будут заслонять вид на Никольскую церковь.

Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.