В Воронеже рядом с Никольской церковью собираются построить модульные офисы

Так будут выглядеть модульные офисы сверху. Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

Рядом с Никольской церковью по адресу: улица Таранченко, 21 могут появиться так называемые офисы-конструкторы. Их проект представил на заседании регионального отделения Союза архитекторов России его автор Сергей Забнин. Он напомнил, что соседство с объектов культурного наследия федерального значения накладывает на строителей большие ограничения. Поэтому архитектор и решил склониться к выбору компактного варианта зданий.

Фрагменты проекта офисов-конструкторов. Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

Эксперты архитектурной комиссии в целом высоко оценили проект. Но дали несколько рекомендаций для его доработки к следующему заседанию. Архитектору Забнину нужно будет представить ландшафтно-визуальный анализ территории, а еще проверить на соответствие действующим нормам отступы от границ земельного участка, выделенного для строительства.

Схема модульных офисов. Фото: с телеграм-канала правительства Воронежской области.

Ранее предполагали построить по этому адресу трехэтажный многоквартирный дом. Однако из-за соседства с Никольской церковью от этих планов все же решили отказаться.