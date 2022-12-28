Коронавирус в Воронежской области на утро 28 декабря: 38 человек заболели, никто не умер

Число заражений коронавирусом сейчас небольшое, но большиству заболевших приходится ложиться в больницы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора предоставили данные о суточной заболеваемости коронавирусом. На утро среды, 28 декабря, заболели еще 38 жителей Воронежской области, 21 из них попал в больницы. Для сравнения: на начало дня 27 декабря заразились ковидом 42 наших земляка, 22 из них госпитализировали. На фоне небольшого числа заболевших по-прежнему настораживает, что большинство из них переносят коронавирус тяжело. Всего же этой опасной заразой за время эпидемии заболели уже 470 620 жителей Воронежской области.

За прошедшие сутки никто не умер. Напомним, последние смертельные случаи были на утро 19 декабря – тогда ушли в мир иной два человека. Количество жертв коронавируса в Воронежской области «заморозилось» на цифре 8 599.

Еще 73 человек выздоровели. На утро 27 декабря их было меньше – 52. Всего за время эпидемии от коронавируса избавились 461 358 жителей Воронежской области.