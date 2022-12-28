Несколько аварий стали причиной трехкилометровой пробки в Воронеже

Авария на Чернавском мосту
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Пробка длиною не менее трех километров образовалась утром 28 декабря на улице Антонова-Овсеенко в Коминтерновском районе Воронежа. Сервис Яндекс.Карты фиксирует сразу несколько автомобильных аварий на этом участке.
Чернавский Мост.
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Затор не дает возможности двигаться автомобилям на следующих улицах: 45-й Стрелковой Дивизии, Машиностроителей.
В целом же сервис фиксирует пятибалльные пробки в Воронеже. Заторы наблюдаются и в других районах города. Трудно проехать с Левого берега на Правый по Чернавскому мосту. Читатель сообщает как минимум о двух авариях.
Подстаивает Остужевское кольцо и непростая ситуация в районе Цирка. А минувшим вечером из-за снегопада город буквально замер в пробках в 9 баллов.