Несколько аварий стали причиной трехкилометровой пробки в Воронеже

Авария на Чернавском мосту Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Пробка длиною не менее трех километров образовалась утром 28 декабря на улице Антонова-Овсеенко в Коминтерновском районе Воронежа. Сервис Яндекс.Карты фиксирует сразу несколько автомобильных аварий на этом участке.

Чернавский Мост. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Затор не дает возможности двигаться автомобилям на следующих улицах: 45-й Стрелковой Дивизии, Машиностроителей.

В целом же сервис фиксирует пятибалльные пробки в Воронеже. Заторы наблюдаются и в других районах города. Трудно проехать с Левого берега на Правый по Чернавскому мосту. Читатель сообщает как минимум о двух авариях.

Подстаивает Остужевское кольцо и непростая ситуация в районе Цирка. А минувшим вечером из-за снегопада город буквально замер в пробках в 9 баллов.