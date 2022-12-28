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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 7:44

В Воронеже в лобовом ДТП с «ГАЗелью» погиб 42-летний водитель

Мужчина скончался до приезда скорой
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла днем ранее, 27 декабря, в Новоусманском районе. Примерно в 18.40 на 30 километре автодороги Р-193 «Воронеж –Тамбов» грузовик, выехав на встречную полосу, столкнулся с ГАЗелью. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, 42-летний житель Лискинского района на «Хендай – 438922» нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и выехал на встречку. Там он и столкнулся с автомобилем «Форд Транзит», которым управлял 29-летний житель республики Мордовия.

В результате аварии водитель грузовика скончался на месте ДТП. По факту аварии полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.