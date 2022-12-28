Ночью во время снегопада Воронеж убирали 173 спецмашины

Фото мэрия Воронежа

Обильный снегопад продолжился ночью 28 декабря в Воронеже. Как рассказали в городской администрации, на улицы выехали 173 спецмашины.

Фото мэрии Воронежа

Основными видами работ стали обработка улиц песко-соляной смесью и последующее подметание. Чтобы не допустить наката, коммунальщики за ночь израсходовали 1895 тонн противогололедного материала. Было вывезено с магистралей 965 кубометров снега.

Сегодня в дневную смену работы продолжатся. Помимо звеньев уборочных машин в районных комбинатах благоустройства сформированы и бригады работников ручной уборки, которые вручную производят расчистку подходов к пешеходным переходам и остановочных площадок.

- Администрация города приносит воронежцам извинения за временные неудобства, связанные с работой коммунальных служб, и напоминает, что ликвидация последствий осадков не может быть осуществлена моментально, это занимает определенное время, - пояснили в мэрии.