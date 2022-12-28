Во время пожара в дачном доме в Воронеже пострадал 48-летний мужчина

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Пожар разгорелся вечером вторника, 27 декабря в микрорайоне Дальние Сады В Воронеже. На улице Газовая полыхал дачный дом. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:48. Подробности рассказали в ГУ МЧС по региону.

На место происшествия выехали два отделения ПСЧ-28, отделение СПСЧ-2 и ПСЧ-3. Всего к ликвидации пожара привлекались 16 человек и 4 единицы техники.

Огонь удалось ликвидировать в 18:05. В результате дачный дом 6х8м выгорел внутри по всей площади. По оперативной информации, пострадал мужчина 48 лет. Его госпитализировали.