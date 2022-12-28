Матери погибшего в зоне СВО жителя Воронежской области вручили орден Мужества

Фото из телграм-канала Виктора Бурдина

Глава Таловского района Воронежской области Виктор Бурдин вручил орден Мужества матери героически погибшего в зоне СВО земляка - 41-летнего Рашида Хастал-оглы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава муниципалитета написал, что военнослужащий погиб в боях в августе. Рашид Хастал-оглы проходил службу по контракту. Был водителем-гранатометчиком гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона.

- Для всех нас это большое горе, которое трудно передать словами. Низкий поклон родителям, что воспитали такого героя, не пожалевшего жизни ради мира в нашей стране. Рашид Маметович навсегда останется для нас примером мужества и отваги, верности своему долгу. Мы гордимся нашим земляком!, - написал Виктор Бурдин слова соболезнования.