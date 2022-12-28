В 2022 году самыми популярными именами для воронежских новорожденных стали Михаил и София

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Самыми популярными в 2022 году в Воронежской области именами младенцев стали София и Михаил. Статистикой 28 декабря поделилась пресс-служба управления ЗАГС по региону.

В ТОПе женских имен также оказались Мария, Анна, Полина, Виктория, Варвара, Ева, Милана, Алиса и Василиса. А вот мужских - Артем, Матвей, Александр, Иван, Дмитрий, Максим, Кирилл, Егор и Илья.

Были и другие не менее популярные имена новорожденных. Например, девочек мамы и папы не прочь назвать Анастасиями, Александрами, Верониками, Кирами, а мальчиков – Тимофеями, Романами, Никитами и Марками.

Есть и список редких имен для Воронежской области. Мужские - Юсуф, Осман, Рамиль, Митрофан, Ефим, Яков, Никодим, Федор, Валентин, Василий, Борис. Женские - Ия, Элеонора, Мадонна, Людмила, Роза, Тамара, Алевтина, Теона, Солиха, Сабина и Алла.

Кстати, с начала года и по 31 октября включительно в Воронежской области родились почти 16 тысяч малышей: 8189 мальчиков и 7802 девочки.