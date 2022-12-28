Воронежцы рассказали, каким был уходящий 2022 год для России

Большинство воронежцев считают, что 2022 год был для России хуже предыдущего. Это следует из данных актуального опроса института общественного мнения «Квалитас», которым эксперты поделились 27 декабря.

Жители Воронежской области уверены, что 2022 год с проведением специальной военной операции хуже, чем ковидный 2021-й. С этим согласны 64% опрошенных. Среди бедного населения этот показатель возрастает до 72%.

Между тем, каждый десятый воронежец усмотрел в уходящем году нечто лучшее по сравнению с прошлым. Чаще других это замечали молодые люди (13%). При этом позитивно восприняли 2022-й в три раза чаще мужчины, нежели женщины (15/6), хотя именно сильный пол испытал на себе мобилизацию.

Остальные 20% респондентов не заметили разницы между нынешним и предыдущим годами, считая, очевидно, что СВО и эпидемия друг друга стоят.