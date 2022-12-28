Мокрый снег с дождем в Воронежской области задержится до 30 декабря

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Синоптики прогнозируют обильный снегопад вперемешку с дождем в Воронежской области до 30 декабря. Непогоду усугубит и сильный ветер, который будет дуть с 18 часов 28 декабря до 6 утра 29 декабря.

Местами порывы ветра будут достигать 15-17 метро в секунду. Это следует из данных прогностической карты ЦФО Гидрометцентра РФ.

Впрочем, температура воздуха будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нуля. Днем в четверг, 29 декабря, ожидается некоторое снижение интенсивности снегопада. По области будет ожидается до +2, в Воронеже – около 0.

В пятницу, 30 декабря, по области будет до +5 градусов, в Воронеже – до +1-3 градусов.