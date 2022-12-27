В Воронеже врачи спасли 104-летнюю женщину, сломавшую бедро

23 декабря в приемное отделение БСМП № 1 на скорой привезли 104-летней женщину. Она крайне неудачно упала во дворе своего дома. Врачи диагностировали перелом бедренной кости.

– Такие травмы очень опасны, особенно для пожилых людей, так как часто приводят к летальным исходам, – рассказал заведующий травматологическим отделением БСМП №1 Евгений Яшников. – Чтобы снизить риск, пациента необходимо прооперировать не позднее 48 часов после получения травмы.

Бригада врачей осмотрела пожилую женщину и решили в тот же день провести операцию. Менее, чем за час, ей установили в ногу блокируемый стержень.

После операции женщина находилась под наблюдением специалистов в БСМП № 1. 27 декабря ее выписали с улучшением. В настоящее время состояние долгожительницы стабильное, за ней будет наблюдать врач из поликлиники по месту жительства.