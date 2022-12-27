Под Воронежем мужчина за поездку на угнанной иномарке в Липецкую область рискует сесть на пять лет

В воскресенье, 25 декабря, вечером 34-летний житель Рамонского района написал заявление об угоне его машины «Грейт Волл». Он рассказал полицейским, что познакомился с неким мужчиной, которого пригласил домой выпить. Однако перебрал со спиртным и заснул. Гость тем временем взял ключи от иномарки, лежавшие в квартире, и уехал на ней. Проснувшись через несколько часов, хозяин не обнаружил ни собутыльника, ни машины.

Полицейские с помощью камер видеонаблюдения выяснили, что угонщик уехал в Липецкую область, там его след потерялся. Однако днем 26 декабря «Грейт Волл» обнаружили на территории села Чертовицы. Угонщик оставил следы на свежем снегу. По ним его и вычислили. Следы привели к ближайшему дачному кооперативу. Угонщика задержали в доме его приятелей и доставили в отдел полиции. Вскоре выяснили его личность, преступником оказался 37-летний житель Рамонского района.

Мужчина признал свою вину и заявил, что угнал машину, чтобы съездить в соседнюю область по личным неотложным делам.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». 37-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос, стоит ли его арестовывать или лучше отпустить до суда под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.