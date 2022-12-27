Воронежец начал преступный путь уклонением от уплаты алиментов, а закончил убийством матери

Сын убил мать в этой комнате. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Состоялся суд на 45-летним воронежцем, зверски убившем свою мать. Страшное преступление этот «отморозок» совершил 16 января 2021 года, будучи пьяным. В квартире на улице Плехановской он поругался с 69-летней матерью и несколько раз ударил ее молотком-киркой и ножом в голову и в шею. От ранений несчастная женщина умерла. Заявление в правоохранительные органы подали ее родственники, обнаружившие труп на следующий день. По заключению судмедэкспертизы, смерть наступила из-за ранения шеи с повреждением крупных сосудов.

Жуткое преступление было совершено в этом подъезде. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Убийцу матери арестовали. Доказательств его вины собрали достаточно. И на днях его осудили по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В суде учли и то, что воронежец, поднявший руку на мать, до этого жуткого преступления был уличен в неуплате алиментов. В итоге он получил восемь лет колонии строгого режима, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.