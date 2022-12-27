В мэрии рассказали, когда воронежцы могут погулять на площади Ленина в новогодние праздники

Площадь Ленина под снегом сказочна красива. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии сообщили о графике работы в новогодние праздники площади Ленина, где будет много аттракционов и фотозон для воронежцев и гостей города. Откроют ее 28 декабря в 10.00. До 30 декабря на площадь Ленина можно будет войти со стороны здания правительства через арки – так называемые Кикины палаты. В течение трех дней для посетителей она будет открыта с 10.00 до 22.00.

31 декабря с 10.00 до 16.00 на площадь можно будет пройти через два входа со стороны здания регионального правительства. А с 16.00 до 3.00 1 января откроют еще четыре. На площадь Ленина будут пускать еще и со стороны театра оперы и балета и Никитинской библиотеки.

С 1 по 20 января снова пропускать посетителей на площадь будут через два входы со стороны здания облправительства с 10.00 до 22.00.

На площади будет работать горка. Кататься на ней можно бесплатно и только на тюбингах. У Театра оперы и балета на площадь Ленина можно будет входить со своими тюбингами. Есть и вариант взять их в прокат. О дате начала работы горки обещают сообщить дополнительно.

На площадь запретят приносить потенциально опасные предметы, использовать пиротехнику и квадрокоптеры. Летательные аппараты обещают нещадно сбивать.

Воронежцев и гостей города просят сохранять бдительность. В частности, не принимать от незнакомцев пакеты и сумки, не оставлять свои вещи без присмотра, обращать внимание на «забытые» предметы: чемоданы, сумки, портфели, свертки, книги. О чрезвычайных ситуациях нужно сообщать по одному из следующих телефонов:

- в группу дежурных УФСБ по телефону: 8 (473) 255-04-44;

- в дежурную часть ГУ МВД по телефону: 8 (473) 251-12-16;

- в дежурную часть ЮВ ЛУ МВД по телефону: 8 (473) 265-68-74;

- в дежурную службу Росгвардии по телефону: 8 (473) 253-26-62;

- в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по телефонам: 8 (473) 277-99-00, 8 (473) 269-81-68;

- в дежурную часть УМВД России по городу Воронежу по телефону: 8 (999) 435-31-84;

- в правительство области через ответственного дежурного дежурной службы по телефону: 8 (473) 212-63-48.