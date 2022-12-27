Воронежский «Буран» потерпел 16-е поражение подряд – на этот раз от «Южного Урала» из Орска

Игрок "Южного Урала" влетает в ворота вместе с шайбой, оказавшейся победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч в Орске против «Южного Урала» начался для «Бурана» крайне неудачно. Уже на второй минуте игрок хозяев Зигурдс Подзиньш открыл счет. Это «ураганных» не смутило. На четвертой минуте Егор Дугин броском издали счет сравнял – 1:1.

Во втором периоде на 28 минуте во время контратаки хоккеисты «Южного Урала» забросили курьезную шайбу – вместе с ней в ворота влетел ее автор Максим Кузнецов. Игроки «Бурана» много времени проводили в атаках, но частенько забывали об обороне. В начале третьего периода их за это наказал третьей шайбой Максим Неволин - 3:1.

Половину финальной трети матча «ураганные» провели в чужой зоне, сняв вратаря и выпустив шестого полевого игрока. В свои ворота не пропустили, но и в чужие не забили.

Итог – 16-е поражение подряд. У «Бурана» по-прежнему 25 место и 18 очков. Впереди последняя встреча в 2022 году – ее «ураганные» проведут 29 декабря снова на выезде с челябинским «Челметом». Эта команда занимает 19 место с 36 очками. Матч начнется в 17.00.