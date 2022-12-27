53-летнего воронежца, ранившего ножом 6-летнего мальчика, приговорили к 3,5 годам колонии

За дикое нападение на ребенка его сосед отправится в колонию. Фото: из архива «КП»

53-летнего жителя Воронежа признали виновным в нападении на шестилетнего ребенка. Днем 4 октября 2021 года в доме на улице Ворошилова сосед по подъезду, будучи пьяным, несколько раз ударил кулаком по спине мальчика, шедшего домой, да еще и ранил его кухонным ножом. Поднимавшиеся этажом ниже родители ребенка услышали шум и крики. Подбежавший отец мальчика скрутил соседа, который вел себя явно неадекватно.

- Нападавшего на мальчика воронежца по ходатайству следственных органов арестовали. В ходе следствия он только частично признал свою вину. Ему вынесли приговор по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» - 3,5 года колонии общего режима, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.