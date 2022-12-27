Воронеж встал в 9-балльных пробках из-за мокрого снега

Вечером 27 декабря обстановка на дорогах Воронежа была очень напряженной. Фото: Яндекс.Пробки

Вечером во вторник, 27 декабря, в Воронеже снова образовались огромные пробки. Специализированный сервис Яндекса оценивает их в 9 баллов.

Нелегко сейчас проехать как из Северного микрорайона в центр, так и обратно. Сильно загружены также перекресток улиц Плехановской и Кольцовской, район остановки «Площадь Заставы», Цирка и отдельные участки улиц 9 Января и Свободы.

К пробкам мог привести целый комплекс причин – мокрый снег, заставляющий водителей ехать осторожнее, а потому медленнее, мелкие аварии, а также длительное перекрытие улицы Донбасской, последствия которого могут продолжать сказываться. Напомним, в середине дня 27 декабря был перегружен транспортом центр, из-за чего там машины больше стояли, чем ехали.