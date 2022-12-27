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НовостиОбщество27 декабря 2022 14:51

В Воронеж умер анестезиолог-реаниматолог с 48-летним стажем Леонид Де-Жорж

Леониду Георгиевичу было 72 года
Олег КУЗНЕЦОВ
Леонид Де-Жорж оставил о себе добрую память как профессионал и душевный человек.

Леонид Де-Жорж оставил о себе добрую память как профессионал и душевный человек.

Фото: БУЗ ВО ВГКБСМП № 8 ВКонтакте.

В понедельник, 26 декабря, на 73 году жизни умер известный воронежский анестезиолог-реаниматолог Леонид Де-Жорж. Он работал в больнице скорой помощи № 8 на улице Ростовской в Левобережном районе. Его общий стаж в этой профессии насчитывал 48 лет.

Коллеги отмечают, что Леонид Георгиевич отличался честностью, трудолюбием и высоким чувством ответственности. Он охотно делился опытом с молодыми и заслужил уважение и коллег, и пациентов.

- Леонид Георгиевич навсегда останется в нашей памяти как человек, преданный своему делу, настоящий профессионал, как светлый, добрый, отзывчивый друг. Приносим искренние соболезнования его родным и близким, - говорится в некрологе на странице больнице № 8 ВКонтакте.