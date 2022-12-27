Воронежцы завоевали серебро в полуфинале первого раунда первенства России по баскетболу

В воскресенье, 25 декабря, в Москве завершился полуфинал первого раунда первенства России по баскетболу среди команд юношей 2008 года рождения и моложе. В турнире участвовали семь команд из Москвы, Воронежа, Мытищ, Череповца и Тулы. Воронеж представляли спортсмены спортивной школы олимпийского резерва № 9.

- Воронежцы одержали четыре победы, потерпели одно поражение и стали вторыми. Первое и третье место - за юношами из Москвы. Юные воронежские спортсмены вышли во второй раунд первенства России по баскетболу, - сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.