И.о. главы Рамонского района Воронежской области стал Юрий Болгов

Юрий Болгов. Фото: с сайта администрации Рамонского района.

Во вторник, 27 декабря, на заседании Совета народных депутатов Рамонского района утвердили в качестве и.о. руководителя местной администрации Юрия Болгова. Решение было логичным. Болгов был заместителем главы района, который до недавнего времени возглавлял Николай Фролов. Однако 26 декабря на встрече с губернатором Александром Гусевым он принял предложение о переходе на работу в областное правительство.

Юрий Болгов приступит к выполнению обязанностей и.о. руководителя администрации Рамонского района с 30 декабря. Ровно через месяц, 30 января 2023 года пройдет конкурс по отбору кандидатов на должность главы района. Затем комиссия предложит Совету народных депутатов двух лучших претендентов. Одного из них и изберут главой района на ближайшие пять лет.