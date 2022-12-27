В РФ открыли первый эскроу-счет на строительство частного дома по 214-ФЗ

По словам главы ДОМ.РФ Виталия Мутко, он обеспечивает защиту инвестиций граждан в недвижимость в рамках 214-ФЗ (закон о долевом строительстве). Банк “ДОМ.РФ” предоставит финансирование на возведение малоэтажного жилого комплекса “Масловский” в Воронежской области.

Как отметил Мутко, на сегодняшний день крайне важным ресурсом для развития жилищного строительства является сегмент ИЖС. В Российской Федерации за одиннадцать месяцев текущего года построили свыше пятидесяти шести миллионов квадратных метров индивидуального жилья, что на двадцать два процента превышает показатель прошлого года за такой же период. В стране свыше шестидесяти процентов ввода приходится на частные дома.

«Принципиальное значение для развития этого сегмента имеет и распространение на него правил, действующих на рынке новостроек, — строительство с привлечением средств населения на счета эскроу, которые дают полную гарантию сохранности средств граждан. Соответствующий закон вступил в силу в марте этого года, а сегодня проект в Воронежской области – первый, который мы финансируем по новым правилам», - сказал Мутко.

Реализацией проекта будет заниматься Специализированный застройщик ЖК “Масловский”. Малоэтажный жилой комплекс возведут в пригороде Воронежа. Он будет состоять из ста тридцати одноэтажных частных домов, общая площадь которых будет составлять около одиннадцати тысяч квадратных метров. Площадь одного дома будет в среднем составлять восемьдесят восемь квадратов. ЖК планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2024 года. Жилой комплекс расположен рядом с Воронежем, поэтому его жители будут полностью обеспечены социальной инфраструктурой.

Зампредседателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов отметил, что в регионе высокие показатели жилищного строительства - только в этом году уже введено в эксплуатацию 1,7 миллиона квадратов жилой площади. Наряду с этим в области активно развивают комплексную малоэтажную застройку. Спрос на ИЖС в регионе стал расти еще в период пандемии и сейчас тенденция продолжается.

“На данной территории он обусловлен и тем, что жилой комплекс расположится в непосредственной близости от особой экономической зоны ППТ «Центр» и индустриального парка «Масловский». Подчеркну, что мы продолжаем уделять большое внимание созданию инфраструктуры – уже проработаны вопросы благоустройства и обеспечения территории инженерными сетями», – отметил Кузнецов.

Результатом реализуемых мер стало увеличение выдачи ипотечных кредитов на приобретение или строительство частных домов: за 11 месяцев текущего года банками было предоставлено порядка 27,2 тыс. кредитов, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день доля ипотеки на ИЖС составляет около пяти процентов, но в ближайшее время данный показатель может увеличиться до двадцати процентов.