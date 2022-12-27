Воронежские спортсмены стали призерами домашнего чемпионата России по греко-римской борьбе

Чемпионат России по греко-римской борьбе прошел в абсолютной весовой категории. В состязаниях принимали участие спортсмены из Севастополя, Москвы, Краснодарского края, Рязанской и Воронежской областей. Наш регион представляли три борца.

В категории до 97 кг второе место занял мастер спорта Савелий Борисов (тренер С.Лесных). В категории до 130 кг серебро завоевал мастер спорта Армен Чолокян (тренер И.Чесалин), а третьим финишировал кандидат в мастера спорта Николай Виноградов (тренер В.Немировский). В абсолютной весовой категории бронзу разделили Чолокян и Борисов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежцы завоевали две медали на чемпионате России по греко-римской борьбе среди глухих.