В Воронеже женщина подарила мошенникам 1,3 миллиона рублей

Пора уже перестать обогащать аферистов, предупредающих о мифических мошенниках. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

46-летняя жительница Ленинского района стала новой жертвой мошенников. Аферисты действовали по стандартной схеме. Сначала один из них, представившийся сотрудником службы безопасности банка, убедил женщину, что с ее счета вот-вот снимут деньги некие хакеры. И нужно их перечислить на якобы безопасные банковские реквизиты. Что их жертва и сделала. Потом ее еще около месяца «разводили» на деньги. В итоге она набрала кредитов, оформила на себя ипотеку. И перечислила аферистам в общей сложности 1,3 миллиона рублей.

- Всего 26 декабря в Воронежской области случилось 12 дистанционных мошенничеств и шесть краж с банковских карт. Общий ущерб, нанесенный этими преступлениями, составил более 3,4 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела. Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Стражи порядка в очередной раз призывают не доверять звонкам незнакомцев, перепроверять полученную от них информацию, набрав телефон банка. А если стали жертвой аферистов, немедленно сообщить об этом в полицию.