Жителю Воронежской области грозит 20 лет колонии за интимную переписку с детьми

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Бутурлиновский райсуд начал рассматривать уголовное дело, фигурантом которого стал 56-летний местный житель. Он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Об этом рассказали в суде 26 декабря.

По версии следствия, в июле 2021 года мужчина познакомился в социальной сети с тремя малолетними девочками. Он общался с ними через интернет на сексуальные темы, присылал фото и видео своего полового члена. А с собеседниц просил прислать свои обнаженные снимки. За это сулил деньги. С одной из девочек он так же общался и в апреле 2022 года.

СК предъявил мужчине обвинение по ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Ему грозит до 20 лет колонии.