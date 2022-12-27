Воронежцы услышат хиты из мюзиклов и кино

8 января библиотека имени Никитина приглашает на бесплатный концерт «Музыка в объективе». Популярные мелодии из фильмов и спектаклей исполнит арт-группа Quick (Олег Левашов, Ольга Авдеева, Виктория Ефремова, Яна Беляева).

Прозвучат всемирно известные произведения Эндрю Ллойда Уэббера (ария Призрака из мюзикла «Призрак оперы», ария Кристины из мюзикла «Любовь не умрет никогда», дуэт Марии Магдалены и Иисуса из рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда), Андрея Петрова («Эй, моряк» из фильма «Человек-амфибия»), Евгения Крылатова («Пообещайте мне любовь» из фильма «Акванавты»), Игоря Зубкова (ария Грицацуевой из мюзикла «Двенадцать стульев»), Людмилы Смеркович (песня Даэрона из мюзикла «Легенда о Берене и Лютиень»), Андрея Рыбникова (ария из рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», дуэт Резанова и Кончиты из рок-мистерии «Юнона и Авось», «О, жизнь без завтрашнего дня» из фильма «Жизнь одна»), Януша Стоклоса («Мой Ромео» из мюзикла «Ромео и Джульетта»), Жоржа Гарваренца («Вечная любовь» из фильма «Тегеран 43»), Александры Пахмутовой («Как молоды мы были» из фильма «Моя любовь на третьем курсе»), Максима Дунаевского («Гадалка» из фильма «Ах, водевиль, водевиль»), Риккардо Коччанте (дуэт Эсмеральды и Флер де Лис из мюзикла «Нотр-дам де Пари»), Клода-Мишеля Шенберга (ария инспектора Жавера из мюзикла «Отверженные»), Джерома Керна («Все, что ты есть» из мюзикла «Очень тепло для мая»), Джона Кандера («Мисс Фортуна» из мюзикла «Кабаре»), Алексея Иващенко и Георгия Васильева («Новый год» из мюзикла «Норд-ост»).

Концерт «Музыка в объективе» пройдет 8 января в 15.00 в лекционном зале четвертого этажа, вход свободный, 12+