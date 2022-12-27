Воронежский «Буран» продал нападающего Артемова, но назвал эту сделку обменом на деньги

Артем Артемов провел за "Буран" 28 игр, набрал 22 очка (10+12) при показателе "+/-" -7. Фото со страницы ХК "Буран" в VK.

Воронежский "Буран" и новомосковский АКМ совершили обмен. Нападающий Артем Артемов отправится в Тулу, в обмен воронежский клуб получит денежную компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба «ураганных».

Звучит подобная формулировка, мягко говоря, абсурдно. Посему риторический вопрос: «Зачем сотрудникам пресс-службы воронежского морочить голову?»

Как известно, на трансферном рынке существует три варианта сделок:

- обмен (игрок на игрока),

- полноценная продажа,

- аренда.

Но воронежский клуб, не первый сезон болтающийся на дне ВХЛ, продолжает удивлять. Не только результатами, но и формулировками (обмен, хотя на самом деле это трансфер). В профпригодности сотрудников пресс-службы клуба сомневаться не приходится, значит, в дело вступили те, кто диктует им правила игры, то есть говорит, как и что писать.