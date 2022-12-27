В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за тумана и гололёда

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области синоптики продлили предупреждение о гололёде и тумане. Это следует из данных прогностической карты ЦФО Гидрометцентра.

Опасность плохой видимости на дорогах региона и скользкого асфальта сохраняется. Предупреждение синоптиков будет действовать как минимум до 18.00 28 декабря.

Что касается температуры воздуха, то в ночь на среду, 28 декабря, ожидается небольшой мороз – до -2 градусов и снег. Днем потеплеет до +1.

В четверг, 29 декабря, ветер сменится на юго-западный. Похолодает до -1 градуса, снова пойдет мелкий снег. А вот днем теперь уже северо-западный ветер принесет с собой +1 градус и небольшой дождь.