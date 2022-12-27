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НовостиОбщество27 декабря 2022 12:15

В Воронежской области открыли первый в России эскроу-счет на строительство частных домов

Малоэтажный жилой комплекс планируют сдать во втором квартале 2024 года
Олег КУЗНЕЦОВ
По идее, эскроу-счет должен максимально обезопасить вложения в ЖК "Масловский".

По идее, эскроу-счет должен максимально обезопасить вложения в ЖК "Масловский".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области открыли первый в России эскроу-счет в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщили в финансовом институте «ДОМ.PФ».

Эксроу-счет обеспечивает максимальную безопасность вложений в строительство недвижимости. Деньги клиента замораживают в банке. Застройщик может воспользоваться им только тогда, когда новый дом сдадут в эксплуатацию.

Такой способ финансирования опробуют на малоэтажном жилом комплексе «Масловский». Там должны появиться 130 одноэтажных жилых домов. Общая площадь застраиваемого участка – около 11 тысяч квадратных метров. Он будет располагаться недалеко от особой экономической зоны «Центр» и индустриального парка «Масловский». Жилой комплекс собираются сдать во втором квартале 2024 года.

До недавнего времени эскроу-счета действовали только при финансировании строительства многоэтажек. Но с марта 2022 года их разрешили использовать и при возведении частных домов.