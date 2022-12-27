В Воронеже на 6 часов перекроют движение по улице Шишкова

Фото первого установленного пролета Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В ночь со среды на четверг В Воронеже на 6 часов закроют движение автотранспорта на участке улицы Шишкова. Об этом сообщили в горадминистрации 27 декабря.

Ограничение будет действовать на участке улицы Шишкова от № 1к1 по улице Загоровского до дома № 144 по улице Шишкова. Автомобили не смогут проехать с 23.00 28 декабря до 5.00 29 декабря.

Схема движения. Фото мэрии.

В это время специалисты будут устанавливать очередной пролет надземного пешеходного перехода, который возводится в рамках строительства дороги Шишкова-Тимирязева.