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НовостиОбщество27 декабря 2022 11:44

В Воронеже на 6 часов перекроют движение по улице Шишкова

Будут устанавливать еще один пролет надземного пешеходного перехода
Евгения ФРОЛОВА
Фото первого установленного пролета

Фото первого установленного пролета

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В ночь со среды на четверг В Воронеже на 6 часов закроют движение автотранспорта на участке улицы Шишкова. Об этом сообщили в горадминистрации 27 декабря.

Ограничение будет действовать на участке улицы Шишкова от № 1к1 по улице Загоровского до дома № 144 по улице Шишкова. Автомобили не смогут проехать с 23.00 28 декабря до 5.00 29 декабря.

Схема движения. Фото мэрии.

Схема движения. Фото мэрии.

В это время специалисты будут устанавливать очередной пролет надземного пешеходного перехода, который возводится в рамках строительства дороги Шишкова-Тимирязева.

Схема движения. Фото мэрии.

Схема движения. Фото мэрии.

Фото: Предоставлено "КП"