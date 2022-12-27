В Воронеже гость из Сибири так ударил мужчину в глаз, что его придется оперировать

За удар кулаком в глаз 23-летний мужчина может сесть на 15 лет. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В понедельник, 26 декабря, вечером двое мужчин выпивали на Бульваре Пионеров. Они недавно познакомились. Мирная стадия их общения достаточно быстро закончилась. 23-летний мужчина попросил у своего 45-летнего собутыльника телефон, а потом отказался его возвращать. Старший участник попойки, понятное дело, настаивал. И получил за это удар кулаком в глаз, от которого упал. А молодой негодяй с телефоном убежал.

Вернувшись домой, 45-летний воронежец почувствовал острую боль в глазе. И обратился за помощью к врачам. Травма оказалась нешуточной. Мужчине предстоит перенести операцию.

Его 23-летнего собутыльника, жителя Иркутской области, вскоре задержали сотрудники уголовного розыска на квартире у знакомых. Оказалось, что он уже был судим за экономическое преступление. Показания молодой человек давать отказался.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Жителю Иркутской области грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об его аресте, - сообщили в региональном ГУ МВД.