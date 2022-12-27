Под Воронежем микроавтобус врезался в грузовик: ранен один из водителей

Грузовик улетел в кювет. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 27 декабря, в 7.20 в Каширском районе на 30 километре дороги Воронеж-Нововоронеж произошла авария. 57-летний житель Воронежа, руливший микроавтобусом «Пежо Бокстер», не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик ЗИЛ, которым управлял 37-летний житель Каширского района.

Микроавтобус после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель грузовика получил травмы, его отвезли в больницу. Одной из причин аварии могли стать сложные погодные условия, из-за которых дорога была скользкой. А шофер микроавтобуса, видимо, ехал со слишком большой скоростью. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.