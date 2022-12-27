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НовостиОбщество27 декабря 2022 10:24

Центр Воронежа застрял в огромных пробках

В целом по городу сервис Яндекса оценивает загруженность дорог в 6 баллов
Юрий КОЗЛОВ
В центре Воронежа машины больше стоят, чем едут.

В центре Воронежа машины больше стоят, чем едут.

Фото: Яндекс.Пробки

Во вторник, 27 декабря, в середине рабочего дня центральные улицы Воронежа застряли в огромных пробках. Специализированный сервис Яндекса в целом по городу показывает транспортные заторы в шесть баллов. А в центре улицы разрисованы в темно-красный свет. Это означает, что машины больше стоят, чем едут.

Особенно сильные пробки сейчас на проспекте Революции, улицах Революции 1905 года, Кольцовской, Кирова, Свободы, Плехановской, Московском проспекте и проспекте Труда.

Возможно, транспортный коллапс в центре связан с перекрытием части улицы Донбасской. Там еще будет нельзя проехать до 17.00.