Аналитики составили ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий Воронежской области конца 2022 года

За большие деньги и требования к кандидату будут немалые. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Воронежской области конца 2022 года. Возглавляет его предложение работы руководителем отдела платежных и банковских систем. Ему предлагают зарплату от 300 000 до 500 000 рублей. За эти деньги нужно будет не только заниматься руководством отдела, но и выстраивать системы управления.

Второе место занимает вакансия архитектора 1С с зарплатой от 250 000 до 500 000 рублей. На этой работе нужно будет анализировать функциональные требования и технические задания и заниматься координацией работы команды.

Третьей стала вакансия коммерческого директора в организации, которая производит и продает молочные продукты. Соискателям предлагают от 450 000 рублей в месяц. В обязанности занявшего эту должность будет входить стратегическое планирование вместе с владельцем компании и ее топ-менеджментом, а еще выполнять план продаж.

Четвертое место - у вакансии IT-специалиста product owne. Ему предлагают от 265 до 400 тысяч рублей на руки. На пятом - генеральный директор в компанию по производству и продажам мебели и фурнитуры. Он будет получать зарплату от 250 тысяч рублей на руки.

Всего за декабрь 2022 года в Воронежской области из более 12,7 тысяч вакансий в 3,8 тысяч обещают зарплату более 100 тысяч рублей. Чаще всего высокооплачиваемые предложения работы встречались в области розничной торговли, строительства и недвижимости и в сфере IT.