В Воронежской области в 2022 году самой юной мамой стала 14-летняя школьница

Рожать лучше все же в возрасте от 18 до 35 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году пока самой юной роженицей стала 14-летняя школьница. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. С высокой долей вероятности именно она будет самой молодой мамой уходящего года. Хотя гордиться тут, конечно, нечем.

Впрочем, такой юный возраст не является печальным рекордом. В 2019 и 2021 годах мамами становились 13-летние школьницы. Всего в 2021 году мамами становились 160 несовершеннолетних девушек.

Самой взрослой мамой 2022 года пока является 50-летняя женщина. Очевидно, что с учетом развития медицины и это тоже далеко не рекорд.